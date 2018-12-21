Öğrencilere Giyim, Kırtasiye ve Oyuncak Yardımı

Adilcevaz ilçesinde beyaz eşya satan bir şirketin çalışanları, köy okulu öğrencilerine giyim, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundu.

Şirket çalışanları, sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında Yukarı Süphan köy okuluna gelerek, öğrencilere giyim, kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Okul Müdürü Ömer Keleş, sosyal sorumluluk projelerinin kaynaştıran, birleştiren ve kardeşlik duygularını pekiştiren projeler olduğunu söyledi.

Yardımların kendilerini mutlu ettiğini anlatan Keleş, sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesi gerektiğini aktardı.

Şirketin İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Filiz Dereci Elibol da çocukların mutluluklarına ortak olmak istediklerini belitti.

Bu gibi etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini aktaran Elibol, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA