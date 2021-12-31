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Öğrencilere genç ofis tanıtıldı

Öğrencilere genç ofis tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi'nde gençler için hazırladığı Genç Ofis'in tanıtım faaliyetlerine devam ederek, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi'nde gençler için hazırladığı Genç Ofis'in tanıtım faaliyetlerine devam ederek, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden habersiz kalmaması için Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Genç ofisi üniversite içerisinde hizmete açtı. Genç Ofis içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi liderleri Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören gençlere yönelik Genç ofis tanıtımı gerçekleştirdi. - DÜZCE

Öğrencilere genç ofis tanıtıldı

Öğrencilere genç ofis tanıtıldı

Öğrencilere genç ofis tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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