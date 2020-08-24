Öğrencilere "geleceğin meslekleri" öğretiliyor
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Öğrencilere "geleceğin meslekleri" öğretiliyor

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikle, dezavantajlı ve okullarındaki en başarılı 48 öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim veriliyor.

24.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:54

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikle, dezavantajlı ve okullarındaki en başarılı 48 öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim veriliyor.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen 6'ncı ve 7'nci sınıflara yönelik 25 akademisyen ve öğretmenin eğitim vereceği etkinliğin açılışı yapıldı.

"Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temasıyla gerçekleşen ve bir hafta sürecek etkinlikte öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı olarak eğitim alacak.

Öğretmenlerden Cihan Gülgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bir kısımının dezavantajlı öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Etkinlikte taşımalı, yatılı ve köy okulları ile kent merkezinde öğrenim gören öğrenciler olduğunu anlatan Gülgün, "Öğrencilerimizin akademik başarılarına göre seçim yaptık. Öğrencilerimiz bulundukları okulların en başarılı öğrencileridir. Geleceğin meslekleri ve düşünme becerilerini öğrencilere kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Gülgün, robotik kodlama ve yazılım ile astronomi temalı eğitimlerin alanında uzman ve yetkin öğretmen ve akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verileceğini aktardı.

TÜBİTAK'ın vermiş olduğu desteğin önemine dikkati çeken Gülgün, "TÜBİTAK'ın vermiş olduğu destekler ülkemizin geleceği anlamında çok büyük önem taşımakta. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerimiz bu kadar farklı ve bu kadar önemli alanlarda bilgi sahibi olma imkanı buluyorlar. Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak eğitim görüyorlar. Her atölyenin sonucunda bir ürün elde ediyorlar. Elde etmiş oldukları bu ürünleri projemizin son günü biz burada sergileyeceğiz ve öğrencilerimiz yapmış oldukları tüm ürünleri öğrenciler alıp evlerine götürecekler." ifadesini kullandı.

Gülgün, kampın 29 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Öğrencilerden Eylül Beyza Softa ise 7'nci sınıfa geçtiğini söyledi.

Etkinlikte eğlenerek bir şeyler öğrendiğini ifade eden Softa, "Bugün robotik kodlama üzerine çalıştık. Burada sürekli bilgi alışverişi içerisindeyiz. Koronavirüs sürecinde evde çok sıkılmıştık. Burada sosyal bir ortama girmek arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle etkileşim içerisinde olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor

Kaynak: AA

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