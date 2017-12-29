Öğrencilere Fındık Temalı Fotoğrafçılık Kursu Veriliyor

Türkiye'de gelecek kuşakların fındıkla ilgilenmesini sağlamak amacıyla çeşitli sosyal çalışmalar yapılıyor.



Bu kapsamda Ferrero firması tarafından 5 yıl önce uygulanmaya başlanan Değerli Tarım kapsamında Trabzon, Giresun Ordu, Düzce ve Sakarya illerindeki bazı okullarda öğrencilere, fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgiler verilip çekimler yaptırılıyor. Uygulama, Trabzon Çarşıbaşı Anadolu Lisesi, Giresun Yağlıdere Anadolu Lisesi, Ordu Gürgentepe Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi okullarında başladı.



Etkinliklere katılan 20'şer öğrenciye, fotoğraf makinesi tanıtılarak, çekim teknikleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra ise öğrenciler, edindikleri bilgiler ışığında aynı makinelerle fındık ve fındıktan üretilen mamullerin de kullanıldığı çeşitli konseptlerde çekimler yaptılar. Bunun için küçük stüdyolar ve çekim alanları oluşturuldu. Etkinliğin anısına okulların bahçelerine öğrenciler tarafından fındık fidanları dikildi.



Ferrero Değerli Tarım Sosyal Sürdürülebilirlik Direktörü Melike Kıratlı, proje kapsamında fındığa bir bütünlük içinde yaklaşarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kıratlı "Karadeniz'in, dolayısıyla da ülkemizin önemli geçim kaynağı ve ihraç ürünü olan fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için gelecek kuşakları oluşturacak bugünkü gençlerin sahiplenme güdülerini arttırmaya çalışıyoruz. Fotoğrafçılık gibi herkesin ilgi duyduğu bir sanat dalını kullanarak fındık tarımına ilgi ve dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda gençlerin sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz" dedi.



Fotoğrafçılık etkinlikleri sırasında öğrenciler tarafından yapılan çekimler daha sonra toplu olarak değerlendirilecek. Yapılacak değerlendirmeye göre başarılı olanlara fotoğraf makineleri hediye edilecek. - TRABZON