Öğrencilere evdeki zamanı etkin kılacak öneriler; her güne bir etkinlik planlayın

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için üç haftalık süreçte yapabilecekleri aktivitelerle ilgili önerilerde bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, "Her güne bir etkinlik planlayarak tatilde çocuğun yaratıcılığını geliştirebilecek öğretici ve...

–Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için üç haftalık süreçte yapabilecekleri aktivitelerle ilgili önerilerde bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, "Her güne bir etkinlik planlayarak tatilde çocuğun yaratıcılığını geliştirebilecek öğretici ve keyifli aktiviteler düzenlenebilir" dedi.

2020-2021 eğitim yılının ilk döneminin sonunda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, sadece performans puanlarına dayalı bir karne alırken, lise öğrencilerine karne verilmedi. MEB, sınava hazırlık kurs kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçebileceğini ifade etti. Yarıyıl tatilinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık çalışmaları kapsamında kursları yüz yüze yapılabilecek.

3 haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilerin çeşitli aktiviteler yapmaları gerektiğini söyleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, "Küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz, ekrandan biraz uzak kalıp bol bol oyun oynayacağı ve fiziksel egzersizlere yer vereceği bir ara tatil dönemi geçirmeliler" diyerek teknolojiyi verimli kullanmaları konusunda uyardı.

HER GÜNE KEYİFLİ BİR AKTİVİTE…

Öğrencilerin el becerilerini geliştirebileceği aktivitelere yönelebileceklerini söyleyen İzgiman, "Makarnaları parmak boyalarıyla boyayıp ipe dizerek kolye yapabilir; traş köpüğü, nişasta ve toz boya kullanarak kendi oyun hamurunuzu yapabilirsiniz. Balonu şişirerek bacaklarınızın arasına yerleştirip düşürmeden evin içinde yürümeye çalışmak anaokulu seviyesindeki bir öğrenci için eğlenceli bir fiziksel aktivite olabilir. Renkli kağıtları küçük parçalar halinde kesip onları bir kağıda yapıştırarak mozaik çalışması yapabilirsiniz. Birlikte bir ressamı tanıyıp onun gibi resimler yapabilir, masal yazıp resimleyebilirsiniz. Evin çeşitli yerlerine oyuncak saklayıp 'yaklaştın-uzaklaştın' gibi komutlar vererek bulmasını sağlayabilirsiniz" dedi.

İzgiman, öğrencilerin sokağa çıkma serbestliğinin olduğu zamanlarda parka gitmek, yürüyüş yapmak ve açık havada zaman geçirmenin bu tatilde en ihtiyaç duyacakları etkinliklerden olacağının altını çizdi.

OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRİN

Çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde okumanın önemine dikkat çeken İzgiman, "Dinleme becerisi okuma becerisinden çok önce gelişmeye başlar. Bir çocuk okumayı öğrenmeden de kendisine okunan bir şeyi dinleyebilir ve bundan keyif alabilir. Birlikte okuyacağınız kitaplar, dergiler ya da e-içerikler seçebilirsiniz. Okumak, akademik ve sosyal duygusal becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

İzgiman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaokul öğrencileri, okuma, fiziksel etkinlikler ve açık havada zaman geçirmenin yanı sıra akademik becerilerini gözden geçirebilirler. Tatiller dinlenmek, eğlenmek kadar öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesine zaman ayrılan, öğrenme kaybı yaşanmaması gereken bir süreç olmalıdır. Bilgiler çabuk öğrenebildiği gibi çabuk unutulabilir. Birinci dönem boyunca öğrencilerimiz pek çok derste yeni kazanımlar elde ettiler ve pek çok beceri geliştirdiler. Öğrenilen bu beceriler tatil süresince pekiştirilmelidir. 8. sınıf öğrencileri LGS hazırlık çalışmalarına devam etmeliler."

TATİLDE BİYOLOJİK SAATİ KORUYUN

Tatilde biyolojik saati korumak gerektiğini belirten İzgiman, "Okul zamanı belli bir rutin kazanan öğrenciler için tatil zamanlarında bu rutinler bozulabilir, okula dönüş zamanında ise yeniden sağlanması zorlayıcı olabilir. Uzaktan eğitim ve sonrasında gelen tatil süresiyle birlikte okuldan uzun süre ayrı kalan çocukların okul düzenine kolay alışabilmeleri için okul açılmadan en az bir hafta önce yemek, uyku saatlerinin yeniden planlanması uyumu kolaylaştıracaktır" diyerek çocuklarının düzeninin bozulmaması için gayret edilmesi gerektiğini ifade etti.

BİRİNCİ DÖNEMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPIN

Lise öğrencilerinin birinci dönemle ilgili öz değerlendirme yapabileceğini söyleyen İzgiman, "Derslerdeki konu ve kazanımlarını tek tek değerlendirebilirler. Online test ve deneme sınavı sonuçlarını analiz edebilirler. Öğrenmekten keyif aldıkları konular, varsa zorlandıkları kazanımlarla ilgili saptama yapıp akademik becerilerini geliştirmenin sorumluluğunu alabilirler. Bu değerlendirmeden yola çıkarak öğrenciler ikinci döneme ilişkin hedefler belirleyip kararlar alarak geleceğine yön vermelidir. 12'nci sınıf öğrencileri YKS hazırlık çalışmalarına devam etmeliler" dedi.

Pandemi koşullarının unutulmaması gerektiğini belirten İzgiman, sözlerine şöyle son verdi:

"Uzaktan eğitim sırasında sokağa çıkma kısıtlaması da söz konusu olduğu için öğrenciler sosyalleşmeye, akranlarıyla bir arada olmaya ve dışarıda vakit geçirmeye pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak zaman ayırabilirler. Yarı yıl tatili süresince hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli ve pandemi tedbirlerine uyulmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı