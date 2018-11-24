Öğrencilere Ders Kapsamında Mesir Macunu İkram Edildi

Samsun'un Havza ilçesindeki ortaokul öğrencilerine sosyal bilgiler dersi kapsamında mesir macunu ikram edildi.

Havza İlçesi Bekdeğin İlk ve Ortaokulu 5. sınıf Sosyal Bilgiler öğretmeni Murat Aksoy, derste konunun daha iyi anlaşılması için ilginç bir yönteme başvurdu. Aksoy, 'kültürel öğelerimiz' konusunda öğrencilere mesir macunu ikram etti. Öğrenciler bu sayede daha önce hiç tatmadıkları mesir macunun hem tadını öğrenmiş oldu hem de konuyu daha iyi anlama fırsatı yakaladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, derste 'kültürel öğelerimiz' konusunda mesir macununa ve yapılan etkinliklere yer verildiğini söyledi. Öğrencilerin hiç tatmadıkları mesir macunu ile ilgili görsellere dikkat kesildiklerini ifade eden Aksoy, internetten sipariş verdikleri mesir macunları ile öğrencilerin damaklarında ve anılarında hoş bir tat bıraktıklarını aktardı. - SAMSUN