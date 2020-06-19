Öğrencilere deprem ve sınav kaygısı için su önerisi TÜRKİYE'de, son dönemde art arda yaşanan depremler, gençleri de korkuya sürükledi.

TÜRKİYE'de, son dönemde art arda yaşanan depremler, gençleri de korkuya sürükledi. Hafta sonu sınava girecek olan gençler, sınav kaygısının yanı sıra sınav esnasında deprem olabileceği konusunda endişe yaşamaya başladı. Öğrencilere sınavda yanlarında mutlaka su bulundurmalarını öneren Psikolog Şenel Karaman, "Ağza su girdiğinde sindirim sistemi çalışır, sindirim sistemi çalıştığında kaygı ve korku mekanizması çalışamaz. Ağızda tükürük üretildiğinde, bu kişiyi rahatlatır. Kaygı başladıysa, içlerindeki korku ve endişeden çıkıp o anda sınıftaki bir nesneye odaklanabilirler, bu yardımcı olur" dedi.

Türkiye'de, son dönemde art arda yaşanan depremler, herkesi olduğu gibi çocuk ve gençleri de korkuya sürükledi. Sınav döneminin de yaklaşmasıyla, depremzede çocuklar sınav esnasında da deprem olabileceği kaygısıyla başa çıkmaya çalışıyor. Depremden sonra bir süre korku, kaygı, üzüntü hatta öfke gibi duyguların yaşanmasının sağlıklı olduğunu anlatan Psikolog Şenel Karaman, "Küçük çocuklarda geçmişe geri dönme, uykusuzluk, beslenme sorunları, öğrenme sorunları olur. Çocuklar depremle ilgili neyden korktuğunu, ne olacağından endişe duyduğunu anne babası veya öğretmeniyle konuşmalı. Yetişkinler, çocukların kaygılarını anlatmalarına izin verip onlara ayna olmalı. Çocuk önce tanımlanmaya ihtiyaç duyar. Rahatlatıcı, gevşeme egzersizleri yapılabilir. Dünyada en iyi bilinen yöntem ağzı ıslatmaktır. Biz korkan kişiye bir bardak su veririz. Ağza su girdiğinde sindirim sistemi çalışır, sindirim sistemi çalıştığında kaygı ve korku mekanizması çalışamaz. Ağızda tükürük üretildiğinde, bu kişiyi rahatlatır. Diyafram nefesiyle egzersiz yaparak da rahatlayabilirler. Fakat depremzede çocuklarda tekrar dünyaya güven duyma, vücudun uyum sağlaması zaman alacaktır" diye konuştu.

'SINAV DA DEPREM DE HAYATIN GERÇEĞİ'

Sınavın da, depremin de hayatın gerçeği olduğunu vurgulayan Karaman, "Deprem de hayatın bir gerçeği ve önceden ne zaman, kaç şiddetinde olacağı bilinemiyor. Şu ana odaklanmalılar. Bu sınav için hazırlandılar. Sınav için bir binaya girmeleri gerekiyorsa girecekler. Türkiye'de binalar kontrol ediliyor, sınavların yapıldığı birçok bina depreme dayanıklıdır. Bu nedenle sınavda ana odaklanmalılar, zihinlerini deprem konusunda uzaklaştırmalılar. Kaygı başladıysa, içlerindeki korku ve endişeden çıkıp o anda sınıftaki bir nesneye odaklanabilirler, bu yardımcı olur. 'Burada kırmızı renkli bir şey var mı?' diye baksınlar. Yanlarında su bulundursunlar, korku ya da heyecan oluştuğunda su içsinler. Yavaşça nefes alsınlar. Deprem önceden bilinemez, bunun bir önlemi yoktur. Başarılarına odaklansınlar, bugüne kadar bu sınav için hazırlanıp emek verdiler" dedi.

Kaynak: DHA