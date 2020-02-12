Öğrencilere deprem tırında afet eğitimi

12.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:56

Sultangazi Belediyesi ve AFAD'ın iş birliği ile AFAD Simülasyon Tırı, uygulamalı deprem eğitimlerine devam ediyor. Olası bir İstanbul depremi öncesi hazırlıklarına halkı ve öğrencileri bilinçlendirmekle başladıklarını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Deprem maalesef artık acı bir Türkiye gerçeği. Deprem farkındalığı oluşturmamız şart" dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYOR

Türkiye'nin fay hattı üzerinde olması ve yüksek deprem riski içerisinde bulunması nedeni ile yüz yıllardır ciddi ölçekli depremler meydana gelirken, akademisyenlere göre daha şiddetli depremler bekleniyor. Olası bir depremde hasarı en aza indirmek için belediyeler de çalışmalarını hızlandırdı. Sultangazi Belediyesi, AFAD'ın iş birliği ile Sultangazi ilçesinde okuyan öğrencilere AFAD Simülasyon tırında eğitimler veriyor. Gruplar halinde tıra alınan öğrenciler, temel afet bilinci eğitmenleri ile deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

AV. ABDURRAHMAN DURSUN: DEPREM ARTIK COĞRAFYAMIZIN KADERİ

Öğrencilerle eğitime katılan ve tatbikatta hazır bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Afet sadece depremden ibaret değil. Çeşitli sel baskınları oluyor, deprem olabilir, yangın olabilir. Son yaşadığımız gibi çığ felaketiyle karşı karşıya gelebiliriz. Bunların hepsi birer afet çeşidi. Bizler de AFAD ile deprem ile ilgili hassasiyeti öne çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem artık coğrafyamızın kaderi diyebileceğimiz bir konu oldu. En son Elazığ ve Malatya'da can kayıplarının yaşandığı ve yaralıların olduğu bir süreç yaşamış olduk. Ben buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

"BEKLEMEK YERİNE HAREKETE GEÇMELİYİZ, FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ"

Halkta deprem bilinci oluşmasının çok önemli bir nokta olduğunun altını çizen Başkan Dursun, "Bizim yapmamız gereken şey nasıl olsa bu deprem olacak diye beklemek değil, harekete geçmektir. Farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Deprem olduğunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, depreme karşı hangi önlemleri almamız gerektiğini ve özellikle evlerimizde neler yapmamız gerektiği konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bizler de bu bilinçlendirme kapsamında AFAD ile Sultangazi ilçesinde bulunan bütün okullarımızı buraya getiriyoruz. Burada AFAD'ın simülasyon tırı ile hem depreme olan farkındalığı arttırmak hem de öğrencilerin ve ailelerinin sürece bu gözle bakmasını sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

ASİYE AK: ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRME SÜRECİNE KATKIDA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Öğrencilere temel afet eğitimi veren Acil Durum Afet Yönetimi Temel Afet Bilinci Eğitmeni Asiye Ak, "Öğrencilerimizi bilinçlendirmek için tırlarımızla ilçelere gidiyoruz ve özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere temel afet bilinci eğitimi veriyoruz. Burada onlara deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız öğrencilerde farkındalık yaratmak ve bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Öğrenciler afet konusunda çok bilinçsiz. Örneğin buraya gelen herkes deprem sırasında sıranın altına gireceğini sanıyor. Oysa ki yapılması gereken sıranın yanına eğilmektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA