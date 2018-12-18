Öğrencilere Deprem Eğitimi

Adana'nın Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Adana İl Müdürlüğü tarafından simülasyon tırında ilköğretim öğrencilerine uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi.

Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde konuşlanan AFAD Simülasyon Tırı'nda ilköğretim öğrencilerine öğretmenleri ve AFAD Adana İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulamalı olarak deprem anı ve deprem sonrası alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte öğrencilere deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşürlerde dağıtıldı.

AFAD görevlileri tarafından ilköğretim öğrencilerine okulda veya evlerinde olası bir deprem anında sıralarının yanına elleri başının üzerinde güvenli bir pozisyonda saklanması gerektiği anlatılarak deprem sonrası ise tehlike arz eden elektrik şartelleri, su ve doğalgaz vanalarının güvenli bir şekilde kapatılması uyarısında bulunuldu. Deprem simülasyon tırına sırayla gruplar halinde binen öğrencilere AFAD görevlileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda deprem anını canlı olarak yaşayıp deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda uygulamalı olarak eğitim aldılar.

Olası bir deprem anında ve deprem sonrası öğrencilere alınması gereken tedbir ve önlemler hakkında bilgi veren AFAD Adana Şube Müdürü Cihan Yüzer, "Öğrencilerimize deprem anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla deprem esnasında nasıl davranacaklarını tam anlamıyla kavrayabilmek amacıyla burada tırımızda simülasyon yapıyorlar. Bugün Kozan ilçesindeyiz yarın da Karaisalı ilçesinde olacağız. Malum depreme nerede ne zaman nasıl yakalanacağımızı bilmediğimiz ve sonuçları afete yol açan bir doğa olayı. Dolayısıyla çocukların bu doğa olayları karşısında nasıl doğru davranmaları gerektiğini, evlerinde, okullarında nasıl önlem almaları gerektiğini burada görerek ve yaşayarak anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bilmediğimiz bir şeyden korkarız. Deprem çocuklarda bir korku sebebi değil, bilinçli bir doğru davranış şeklini öğrenerek doğru hareket etmeye sebep olacak bir şey olsun istiyoruz. Dolayısıyla öncesinde evimizde, okulumuzda almamız gereken tedbirler, deprem anında nasıl durmamız gerektiği ve sonrasında tahliye esnasında nelere dikkat etmek gerektiğini çocuklarımıza birebir öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ise deprem simülasyon tırında ilköğretim öğrencilerinin gruplar halinde uygulamalı olarak deprem eğitimi aldıklarını, bu eğitimin ilköğretim çağındaki çocuklara verilmesinin oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Kozan ilçesinde 10 personel ile ilköğretim öğrencilerine yönelik deprem eğitimi veren AFAD deprem simülasyon tırının dün Ceyhan ilçesinde, bugün Kozan ilçesinde yarın ise Karaisalı ilçesinde beş gün boyunca eğitim vereceği kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA