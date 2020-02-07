'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama
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'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama

Samsun'da 'ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu' iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

07.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:43
'Öğrencilere cinsel istismar' iddiasına tutuklama

'da 'ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu' iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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