Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
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Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı

Samsun'da ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

07.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:37
Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı

'da ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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