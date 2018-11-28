Öğrencilere Çevre Eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri çevre konusunda bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep merkez ve ilçelerdeki okullarda başlatılan "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimleri" ile 2 yılda 165 bin öğrenci bilgilendirildi.

Verilen eğitimlerle atık oluşumunun engellenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

"Toprak ve Su'nun Maceraları" isimli animasyon filmi ile yola çıkan ekipler, eğitimlerde animasyon CD'si, ajanda, yeşeren çiçek, açan kalem, kumbara ve temizlik seti gibi malzemeler dağıtıyor.

Bu eğitimlerin yanı sıra "Çevre Miras Değil Emanettir" "Ödevimiz Sıfır Atık" tiyatro gösterimi ve "Geri Dönüşüm" oyunu gerçekleştirildi.