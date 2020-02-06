Öğrencilere büyük destek

06.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:14

Vali Gül, imza töreninde her yönüyle öğrenciye dokunan bir protokole şahitlik edildiğini kaydetti.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde açıklamada bulunan Vali Gül, "Tarihi bir günün protokolünü imzalayacağız. Gaziantep'teki öğrencilerin %45'i Şahinbey İlçemizde. Dolayısıyla da çok büyük sayıda öğrenciye dokunan bir protokol olacak" dedi.

Protokolün eğitim ve spor alanında öğrencilere çok önemli faydalar sağlayacağına değinen Gül, "Her okulumuzda TÜBİTAK Kitaplığı ve yine her okulumuzun kütüphanesinde temel kaynak diyebileceğimiz kitapların olduğu bir set olmuş olacak. Spor alanında çocuklarımıza sağlanacak imkânlar ile onların çeşitli spor alanlarında ve diğer alanlarda yetenekleri ölçüsünde kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Başarıya teşvik kapsamında öğrencilerimiz ödüllendirilecek, kültür gezileri yapmaları sağlanarak ülkesini ve dünyayı bilen bir gelecek yetiştirilecek. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığımızın temel politikalarına uygun olarak çalışmalar yürütülecek" ifadelerini kullandı.

100 hayırsever aranıyor

Okul yapımıyla ilgili de 100 tane hayırsever aradıklarını hatırlatan Gül, " Kendi yapmadığımızı başkasından istemek doğru olmaz. O açıdan da teşekkür ediyoruz. Şahinbey'de ilk adımı Şahinbey Belediyesi atmış oldu. İnşallah diğer hayırseverlerle beraber de tamamlanmış olur. Şahinbey'e, Gaziantep'e ve Türkiye'yedeğer katan bir protokol olması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 250.000.000 milyonluk bütçe ile Gaziantep'te hem sporun hem de eğitimin gelişmesi için destek sağlanacağını aktardı.

Tahmazoğlu, gençlere spor alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek; "Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte imzaladığımız protokollerde şehrimizin spor ve eğitim anlamında daha da gelişmesi için çalışacağız. Öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile 'Spor Şehri Gaziantep' projesiyle gençlerimize spor alışkanlığı kazandırılması, spor malzemesi desteğinde bulunulması ve onlara sportif faaliyetlerde destek olunması hususunda iş birliği protokolü imzaladık. İmzalanan bu protokolle şehrimizin spor alanında önemli bir mesafe kat edeceğine inanıyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla ilgili protokol imzaladık. İmzalamış olduğumuz protokolü 4 yıl boyunca devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise protokolün Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay arasında protokol imzalandı.

Protokol ile eğitimde başarıyı arttırmak, desteklemek, sportif branşları tanıtmak, milli ve manevi değerlerimizi benimsetmek için dört yıl boyunca eğitime ve spora 250.000.000 milyonluk destek sağlanacak.

Kaynak: Bültenler