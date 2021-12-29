Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bolu'da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM'de hayır panayırı açtı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması için Highway AVM'de hayır panayırı açtı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlanması amacıyla Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet'te, el emeği ile oluşturulan ürünlerin yer aldığı hayır panayırı açıldı.

HighWay Outlet'te 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde açık olacak hayır panayırında Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi üyelerinin, kendi atölyelerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin satışından elde edilen gelir ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine Atatürk Bursu olarak verilecek. - BOLU

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Öğrencilere burs için Highway AVM'de hayır panayırı açıldı

Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi

Market fiyatları ne zaman düşecek? Perakendeciler yüzde 40'lık indirim için tarih verdi

 Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

 Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title