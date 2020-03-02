Öğrencilere "Bilişim Hukuku" anlatıldı

02.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:58

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Bilişim Hukuku" konulu bir panel düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Vizyon Topluluğu tarafından Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nihat Bulut moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve SAÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına bilişim hukukunun tanımıyla başlayan Prof. Dr. Bulut, "Hukuk, düşünce ve felsefi yönüyle manalı bir terimdir. Toplumda yaşanan gelişmeleri izlemek ve düzenlemek zorundadır. Bilişim hukuku da kişisel verilerin korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi boyutuyla belli başlı düzenlemeler içeriyor. Bilişim hukuku internet ortamında özellikle sosyal medyada yaşanan hak ihlallerini düzenlerken, hem kamu yararını hem de bireylerin farklı özelliklerini esas alıyor." dedi.

Prof. Dr. Mahmut Koca ve Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş da "Bilişim Hukuku" konusunda konuşmalar yaptı.

Program, soru cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Programa, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, SAÜ öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA