Öğrencilere Afad Eğitim Sertifikası Verildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine eğitim sonrası sertifikaları verildi.

AFAD ekipleri tarafından Ilgaz'da verilen eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler, çadır kurma, arama kurtarma, arazide yön bulma, üst katlardan yaralı indirme konuları anlatıldı.

Eğitim sonunda Ballıca Spor Salonu'nda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, afet konusunda eğitimin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin başta deprem olmak üzere farklı afetlerle de karşılaştığını belirten Kılıç, "Eğitimin ne kadar önemli olduğunu acı şekillerde tecrübe ederek öğrendik. Bu yüzden afetlerde görev alacak eğitimli ve bilinçli insanlar çok önemli." dedi.

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata da, eğitimlerde teorinin önemli olduğu kadar pratiğin de önemli olduğunu söyledi.

Korkutata, Çankırı AFAD olarak afetlere karşı farkındalık oluşturmayı ve bilinçli profesyonel insanların yetişmesi için çaba sarf etmeyi ilke edindiklerini kaydetti.