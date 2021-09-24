ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT - Haberler
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ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM merkez Aziziye ilçe Belediyesi, 27 Eylül'de başlayacak yeni akademik yıl öncesi 3 yıldızlı otel konforundaki termal oteli öğrencilere yurt olarak tahsis edecek.

TERMAL, YALOVA (DHA) - ERZURUM merkez Aziziye ilçe Belediyesi, 27 Eylül'de başlayacak yeni akademik yıl öncesi 3 yıldızlı otel konforundaki termal oteli öğrencilere yurt olarak tahsis edecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, öğrencilerin otelde ücretsiz barınacaklarını bildirdi.

Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri 27 Eylül tarihi itibariyle bir ve 2'nci öğretimde 70 bine yakın öğrenciye kapılarını açmaya hazırlanıyor. Pandemi sebebiyle uzun bir aradan sonra okullarına dönecek öğrenciler kente gelmeye başladı. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 14 bin 195 kız, 7 bin 500 erkek, özel bin 304 kız, bin 295 erkek yurdu bulunan Erzurum'da öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için kamu kuruluşları harekete geçti. Merkez Aziziye ilçe Belediyesi,3 yıldızlı otel konforundaki 40 odalı termal oteli öğrencilere yurt olarak tahsis etti. İçerisinde bir otel odasında olan her türlü hizmetin yeraldığı odalar, öğrenciler için hazır hale getirildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, termal otelde yapılan çalışmaları denetledi. Termal otelin kapılarını üniversiteli gençlere ücretsiz olarak açtıklarını belirten Başkan Orhan, "Şehrimize gelen öğrencinin barınma ile ilgili herhangi bir problem yaşamaması açısından termal otelimizin kapılarını açtık. Elbette ki buradaki kapasitemiz yettiği kadar, bütün öğrencilerimizi burada o geçiş sürecinde ve sonraki süreçte ihtiyaç olursa yine devam edecek şekilde inşallah misafir edeceğiz, barındıracağız. Termal otelimiz bu anlamda zaten konforlu ve yeterince de kapasiteye sahip ve bu geçiş sürecinde de güçlü yurt alt yapımızın olduğu bu Erzurum'da da bu geçiş sürecinde bu şekilde atlatmış olacağız. Kahvaltı vereceğiz öğrencilerimize konaklama artı kahvaltı olacak tabii. Burası Ilıca, bir termal turizm beldesi, öğrenciler sosyal olarak da burada güzelce, hoşça vakit geçirebilecekleri alanlara ve mekanlara sahipler" diye konuştu.

Termal otelde kalmak isteyen öğrencilerden ciddi manada talep geldiğini ifade eden Orhan, "Arkadaşlarımız müracaatları değerlendiriyor, onların hepsinin yerleştirmelerini yapacağız. Sabah kahvaltısı ile birlikte barınmalarını, konaklamalarını karşılamış olacağız. Önümüzdeki süreç içerisinde zaten bu anlamda o yurtlara yerleşme noktasındaki o ilk hengame diyelim o ilk karışıklık giderildikten sonra da bu şekilde gündemden artık çıkmış olacak. AK Parti Genel Başkan yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte bize vermiş olduğu bir talimattır. Bu anlamda da şehrimize gelen kimse bu konuda herhangi bir mağduriyete uğramayacak. Kredi Yurtlar Kurumu'nun haricinde de Erzurum'da onlarca, belki yüzlerce özel yurt, özel yerler var oralarda da öğrenciler çok rahatlıkla konaklayabiliyorlar. Biz öğrencilerimizi ücretsiz barındıracağız. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bu süreç içerisinde de zaten kendileri ile iletişim halinde yurt problemlerini de bir şekilde çözmüş olacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT

ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT

ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT

ÖĞRENCİLERE 3 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA ÜCRETSİZ YURT
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