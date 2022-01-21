Öğrencilere, 2 yıl sonra ilk kez öğretmenlerinin elinden karne aldı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Halil Yurtseven ilkokulu karne töreni düzenlendi.Törene Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Halil Yurtseven ilkokulu idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Karne töreni öncesindeMillî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'tarafındanöğretmenlere verilen başarı belgeleri Halil Yurtseven ilkokulu öğretmenlerine Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından takdim edildi. Sonrasında iseYunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşöğrencilere karnelerini verdi.Halil Yurtseven ilkokulu öğretmenleri Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'a teşekkür etti.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay "2021-2022 eğitim öğretimyılı yarı yıl tatilini karşılıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin yüzü gülüyor. Ben özellikle pandemide verdiğimiz sınavda en ön saflarda mücadele eden kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. ÖğretmenlerimizeMillî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'nin öğretmenlerimize verdiği başarı belgesini iletmekten onur duyuyorum " dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş "Yunusemre ilçemizde 165 okulumuzda 51 bin 950 bugün karnelerini verdik. Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitim sürecinde göstermiş olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

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