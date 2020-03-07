Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

07.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:42

Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan, Çocuklar Gülsün Diye Sürmeli Osanmaz, Şehit Bebek Bedirhan Karakaya anaokulu öğrencilerine 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında video gösterimleri eşliğinde bilgi verildi.

112 Komuta Merkezinin önemine değinen Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan, "Öğrencilerimize acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ve çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul etmemeleri anlattık." dedi.

Çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplandığını aktaran Ceyhan, "Daha önce acil hat sayısının fazla olması kargaşaya ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu sebeple tek numarada birleştirilerek, tüm acil aramalar 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında birleşti." ifadelerini kullandı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, çocuklara balon, boyama kitabı ve kalem dağıttı.

Kaynak: AA