Öğrencilerden "Zeytin Dalı Zaferi" Koreografisi

Adıyaman'da lise öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla oluşturdukları koreografi ile "Zeytin Dalı zaferi" yazdı.

Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 630 öğrenci, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla "Zeytin Dalı zaferi" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler, koreografi sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Okul müdürü Mehmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle beraber dün zafere ulaşılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla koreografi yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 630 öğrencinin etkinliğe katıldığını belirten Demir, "İnancımıza göre şehitler ölmez. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölmediğini bize bildiriyor. Biz de bu amaçla hem Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerimize manevi bir destek olması hem de Afrin zaferini kutlamak amacıyla bu programı tertip ettik." dedi.