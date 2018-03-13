Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için olulda kermes düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kermes açılışında konuşan okul müdürü Burhanettin Toprak, kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından hazırlanan ürünler satışa sunulurken, kermesten elde edilen gelirlerin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Kaymakam Aytemür ve Belediye Başkanı Çiftçi, ellerindeki kısıtlı imkanlara rağmen böylesi güzel bir etkinliğe imza atan öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı.