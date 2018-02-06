Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 50 öğrenci, okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ve müdür yardımcıları Muhammed Maruf Güzel ve Olcay Öztürk öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla Şarkışla Askerlik Şubesine kadar yürüdü.

Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Çağlayan Öztürk tarafından karşılanan öğrenciler, kışlada görevli Mehmetçiklere sevgi gösterisinde bulundu.

Okul müdürü Aydoğan, Kadı Burhanettin Öğrenci Temsilcileri Toplantısında, öğrenci temsilcilerinin kendilerine bir teklifle geldiklerini belirterek, "Bu teklifi yapan Talip kardeşimiz, 'Hocam, Afrin için bizler de bir şey yapalım, biz de Türk evladıyız. Çanakkale'de nasıl on beşliler cepheye gitmişse biz de hazır olduğumuzu bildirelim' dedi. Bu sebeple bugün buradayız." diye konuştu.

Kadı Burhanettin Öğrenci Temsilcisi 10. sınıf öğrencisi Talip Türkoğlu da ümmetin son umudu, Türk İslam aleminin kalan son kalesi Türkiye'ye iç ve dış düşmanların ve hainlerin dört bir yandan saldırdıklarını vurguladı.

Türkoğlu, "Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük cesaretle başlatmış olduğu sınır ötesi Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar bütün yüreğimizle destekliyoruz. Ben ve arkadaşlarım ileride emanetini alacağımız ülkemizi daha iyi yönetebilmek için eğitim-öğretim görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizler öğrenciyiz ama öğrenci de olsak bir gün bize de cephede düşmanla savaşmak için görev düşerse bilinmesini isteriz ki kahraman Mehmetçik'in yanında savaşmaya hazırız" dedi.

Taahhütnameyi askerlik şubesi başkanına teslim etti

Daha sonra Aydoğan, üzerinde "Ülkemizin içerisinde ve Afrin'de devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden ordumuzun her daim yanında olduğumuzu, gerektiğinde 25 idareci, öğretmen ve 156 öğrencimizle cepheye gitmek için hazır olduğumuzu, bu vatan için canımızı seve seve vereceğimizi taahhüt ederiz." yazılı taahhütnameyi Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Öztürk'e teslim etti.

Öztürk de öğrencilerin duyarlı davranışının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Biz, kefenimizi üstümüzde taşıyoruz. Bunu her gittiğimiz yerde de her daim yaptıklarımızla yapacaklarımızla vatana, millete, dünyaya gösteriyoruz. Bizler orduyuz, orduyu oluşturan sizlersiniz, Mehmetçikler sizlersiniz, hepiniz birer Mehmetçiksiniz, hepimiz birer Mehmetçiğiz. Geldiniz, bizi onurlandırdınız. Görüyoruz ki arkamızda 70 milyon var, biz bu 70 milyonun desteğiyle dünya üzerimize gelse hiç kimseden korkumuz, çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.