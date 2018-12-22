Öğrencilerden Yemen'e Yardım Kermesi

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen, idareci, veli ve yardımcı personeli tarafından "Yemen'e Ses Ver" kampanyasına destek vermek amacıyla kermes düzenenlendi

Kumluca Kız Anadolu İmam Lisesinde düzenlenen kermese öğrenci velileri evlerinde yaptıkları pasta, börek, tatlı, kek, yaprak sarması gibi ürünler gönderdi. İlçedeki mağazalar da kermes için kurulan stantlarda satılması için takı ve süs eşyası yardımında bulundu. Öğrenciler, öğretmenlerine, öğrenci arkadaşlarına satantlardaki ürünleri sattı. Çevre okullardaki öğretmenlerde okula gelerek kampanyaya destek olmak için ürün satın aldılar.Kermeste 4 bin 755 TL toplandı.

" Yemen'e Ses Ver"adıyla düzenlenen Kermes etkinliğinin açılışında Okul Müdürü Kadriye Girgin; "Öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte yürüttüğü yardım kampanyasında öğrenciler harçlıklarından arttırdıkları paralarla Yemen'deki kardeşlerine destek olmak için yarıştılar ve Yemen'deki kardeşlerine 4755 TL gönderilmesine vesile oldular." dedi - ANTALYA

Kaynak: İHA