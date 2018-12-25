Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Ziraat Bankası aracılığıyla Yemen'e yolladı.

Yemen'deki açlık dramına dikkat çekmek isteyen İşmont Halil-Meziyet Bildirici İlk ve Ortaokulu Müdürü Bayram Çakır, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından biriktirilen 3 bin 880 lirayı, Ziraat Bankası Nizip Şubesi aracılığıyla Yemen'e gönderdi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, makamında ağırladığı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Okul Müdürü Bayram Çakır, öğretmen ve öğrencilere duyarlı davranışlarından teşekkür etti.

Okul Müdürü Çakır, çalışmadaki amacın Yemen'de yaşanan açlık dramına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çakır, "Öğrencilerimiz Yemen'de yaşanan insanlık dramını öğrendiklerinde onlara yardım etmek istediler. Bizler de okul idaresi olarak bu yardım çalışmasını uygun gördük. Öğrencilerimizin Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla biriktirmiş oldukları 3 bin 880 liralık harçlıklarını, Yemen'deki kardeşlerimize göndermek üzere Ziraat Bankasında açılan hesaba aktardık." diye konuştu.

Kaynak: AA