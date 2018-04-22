Öğrencilerden Yaşlılara Destek Eli

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Mesleğimiz Hayat Olsun' projesi kapsamında kimsesiz 55 yaşındaki Sıddıka Taşkale'nin evini baştan aşağı yeniledi.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" kampanyası kapsamında sürdürülen 'Mesleğimiz Hayat Olsun' projesiyle yaşlı, kimsesiz ve engellilere yardım eli uzatıyor. Öğrenciler, kimsesi olmayan Sıddıka Taşkale'yi evinde ziyaret ederek, eksikliklerini tek tek tespit etti. Hazırladıkları kumbaralarla ilçe merkezindeki iş yerlerini gezen ve yapacakları projeyi anlatan öğrenciler, esnaflardan aldıkları maddi destekle, eksiklerini tespit ettikleri evin tüm ihtiyaçlarını satın alarak işe koyuldu.

Eğitim aldıkları bölüme uygun işleri yapmak üzere malzemelerini alan öğrenciler, kısa sürede Taşkale'nin evindeki sorunları giderdi. Bazı öğrenci ve öğretmenler; su, elektrik gibi tesisat işleriyle uğraşırken, bazıları da boya-badana yaptı, kırık dökük kapıları, eşyaları elden geçirdi. Öğrenciler, fırından televizyona kadar bozuk olan elektronik eşyaları da tamir etti.

Bir yandan okulda öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı bulan öğrenciler, diğer yandan da evin sahibi Sıddıka Taşkale ile sohbet ederek anılarını dinledi. Gençlerin kendisine uzattığı yardım elinden çok mutlu olduğunu dile getiren Sıddıka Taşkale, evin son halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencilerine teşekkür eden Taşkale, "Ben yalnız yaşıyorum. Kimsem yok. Onlar da bana yoldaş oldu. Onları kendi çocuğum gibi seviyorum. Allah bin kere okul müdürümüzden, öğretmenlerimizden, öğrencilerden razı olsun, işleri rast gelsin. Geldiler lambaları, kapıyı yaptılar. Evinin boya badanasını yaptılar. Mutfak dolabımı yenilediler. Kanalizasyonumu bağladılar. Evimin yan tarafına lavabo yaptılar. Evime yeni koltuk aldılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Allah'ta bu iyiliği yapanları mutlu etsin" dedi.

Öğrenciler de, proje sayesinde okulda öğrendiklerini hayata geçirirken, birine yardım etmenin keyfini yaşadıklarını aktardı.

Müdür Adem Uslu ise, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Mesleğimiz Hayat Olsun dedik ve ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde hayat oldu. Değerli esnafımızdan aldığımız destekler sayesinde muhtaç olan ailelerin evlerine giderek, onların tadilat, tamirat işlerini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ