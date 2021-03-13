Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür

13.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:47
Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür

Akçakale'ye kazandırılan ve içerisinde aktivitelerin de bulunduğu kütüphane için öğrenciler Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Akçakale'ye kazandırılan ve içerisinde aktivitelerin de bulunduğu kütüphane için öğrenciler Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Akçakale Belediyesi'nin öğrencilerin hizmete sunduğu kütüphane kafe, pandemi sürecinde de tüm tedbirler alınarak kapılarını öğrencilere açmaya devam ediyor. "Önceliğimiz eğitim" diyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları Akçakale Gençlik Merkezi'nde kütüphane kafe öğrencilerin hizmetine açılmıştı. Bir bölümü öğrencilerin ders çalışması için etüt merkezi ve eğitim salonu olarak kullanılan kütüphanede, bir bölüm de öğrencilerin stres atması için etkinlik alanı olarak dizayn edildi. Korona virüs salgınının ilk çıktığı süreçte tedbirler kapsamında kapatılan kütüphanede, Şanlıurfa'nın kontrollü normalleşme sürecine girmesiyle giriş çıkış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Kütüphane sabah saat 09.00 akşam 17.00 saatleri arasında yeniden hizmete açıldı.

Yalçınkaya, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitim sistemimizde aksamalar meydana geldi. Belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde burada avantajlıyız. Aynı zamanda aktivitelere de burada katılabiliyoruz. Geri kaldığımız derslerimizi tekrar edebiliyoruz. Eğitimimize verdiği desteklerden dolayı başkanımız Mehmet Yalçınkaya teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Halil Öz de etkinliklere katıldıklarını dile getirerek, "Kütüphanede derslerimizi çalışıyoruz. Derslerimizden geri kalmamız durumunda burada bize yardımcı olan hocalarımız var. Çeşitli etkinliklere de katılıyoruz. Satranç oynuyoruz, kitap okuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür
Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür
Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Murat Balcı Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Mesut Özil Ali Şansalan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:49:13. #1.16#
title