Öğrencilerden yaban hayatına destek
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Öğrencilerden yaban hayatına destek

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi ve Şehit Mücahit Erbaş Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bırakıldı.

21.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:22
Öğrencilerden yaban hayatına destek

ve Şehit Mücahit Erbaş Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bırakıldı.


Sorgun Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, soğuk ve karlı havalarda doğadaki hayvanların yiyecek bulmada zorlandığını söyledi.

Kaya, "Biz de doğanın karla kaplı olduğu bu günlerde öğrencilerimizle birlikte Allah rızası için bu doğaya yem bıraktık. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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