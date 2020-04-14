Öğrencilerden türkülü "Evde Kal" çağrısı
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Karatekin Üniversitesi, Evde Kal, Çankırı, Güncel

Öğrencilerden türkülü "Evde Kal" çağrısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, söyledikleri türküler eşliğinde 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

14.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:13
Öğrencilerden türkülü

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, söyledikleri türküler eşliğinde 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, ülkeyi saran Korona virüs salgınına söyledikleri türküyle dikkat çekti. Öğretim Görevlisi Yağmur Yaşar tarafından sözleri değiştirilen 'Bahçalarda Börülce' türküsüyle evde kalmanın önemine değinildi.

"Türkünün sözlerinin değiştirilmesi için izin aldık"

Öğretim Üyesi Yağmur Yaşar, yaptığı açıklamada, "Bahçalarda Börülce türküsünün üzerine söylemenin daha hoş olabileceğine kanaat getirdik. Ancak öncelikle, türküyü çok seslendiren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Aydoğan hocamızdan onun düzenlemesini kullanmamız için izin aldık. Ben sözleri yeniden yazdım ve daha çok koordinatör işlevi üstlendim. Her öğrenci altyapının üzerine söyleyerek evde kendi sesinin kaydını yaptı. Toplanan sesler birleştirildi. Projenin müzik aşamasında ben dahil toplam 17 kişi emek harcadı. Ses ve videonun kurgusunu ise Sinema Bölümü öğrencilerinden Abdullah Şahin yaptı" dedi.

Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Ayracı, Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen'e teşekkür eden Yaşar, öğrencilerinin güzel bir işe imza attığını da sözlerine ekledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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