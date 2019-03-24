Öğrencilerden Türkçe Kullanımı İçin Kısa Film

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Türkçe kelime kullanımının artmasını sağlamak ve her kesime ulaşmak amacıyla işaret diliyle kısa film çekti.

Özellikle sosyal medyada artan yabancı kelime kullanımının azalması için video çekmeye karar veren Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Alp ve öğrencileri, "Ne mutlu Türkçe konuşana" sloganını belirledi.

Okulun konferans salonunu kendi imkanlarıyla stüdyoya çeviren öğretmen ve öğrenciler, Türkçe kullanımının artması için kamu spotu formatında işaret diliyle çektikleri videonun televizyon kanallarında yayınlanmasını ve sosyal medyada paylaşılmasını amaçlıyor.

Okul müdürü Engin Bilaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmayı yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sosyal medyada Türkçe'nin daha düzgün kullanılması, özentiden kaçınılması ve Türkçe'ye sahip çıkılması için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Bilaloğlu, "Dil, bir milleti millet yapan ön büyük değerlerin başında yer alıyor. Kendi dilimize sahip çıkmalıyız. Nasıl ülkemizin geleceği çocuklarımızsa dilimizin de geleceğini koruyacak olan çocuklarımızın kendisi. Katkısı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Her şeyi okulumuz şartlarında kendi çabalarımızla yaptık"

Türkçe öğretmeni Elif Alp de gelişen teknolojiyle beraber yabancı kelimenin arttığını dile getirdi.

Gerek sosyal medyada gerek iş hayatında yabancı kelime kullanma özentiliğinin başladığını belirten Alp, bunu gördükçe çok büyük rahatsızlık duyduğunu, Türkçe öğretmeni olarak bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Alp, öğrencileriyle bu konuda fikir paylaşımında bulunduğunu ve daha sonra kamu spotu formatında bir çalışma yaptıklarını belirterek, televizyonlarda yayınlanmasını ve sosyal medyada herkesin paylaşmasını beklediklerini söyledi.

Filmi "Ne mutlu Türkçe konuşana" sloganıyla çektiklerini dile getiren Alp, "Bu sloganımızın amacı herkes etiket sayesinde bir yazı, fotoğraf paylaşacak ve sosyal medyada böyle bir akım olması. Bu sayede insanlarda duyarlılığın olmasını istiyoruz, Türkçe kelime kullanımı konusunda duyarlılık kazanmasını istiyoruz çünkü bir kültürü ve toplumu oluşturan en önemli unsurlardan biri dildir. Dil giderse kültürümüz, geleneğimiz, varlığımız gider. Türkçe diline gerçekten özenmiyoruz. Bir yabancı kelime duyduğumuzda popüler olmak ve elit görünmek adına yabancı kelime kullanıyoruz ama bunun elitlikle hiçbir alakası yok. İş hayatın da yine popüler olma adına yabancı kelime kullanılıyor. Biz bunlara tamamen karşıyız." ifadelerini kullandı.

Türkçe karşılıkları olmasına rağmen yabancı kelimelerin sıkça kullanıldığını kaydeden Alp, yabancı ülkede dolaşıyor gibi hissettiklerini, Türkçe tabela bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Çalışmaya video çekimi ve montajı sırasında destek veren okulun fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker de çocukluğundan bu yana içinde tiyatro ve sinema sevgisi olduğunu belirterek, "Eğitimle ilgili konularda öğrencilerin daha iyi, daha aktif bir şekilde, daha eğlenerek öğrenmelerini sağlamak adına kısa filmi ve sinemayı kullanmaya çalışıyorum. Bu projede de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım." dedi.

"İşitme engellilerin de anlayabilmesi için işaret dili öğrendik"

Okulun 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Bıyıklı da öğretmen ve arkadaşlarıyla Türkçe'nin kullanımını arttırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını, işitme engellilerin de anlayabilmesi için işaret dili öğrendiklerini vurgulayarak, "Sosyal medyada yapılan İngilizce paylaşımlardan dolayı çok Türkçe az kullanılıyor. Bu yüzden insanları ana dilimize çekmeye yönelik bir çalışma yaptık. Türkçe konuşalım, Türkçe'mize sahip çıkalım. Sloganımız, 'Ne mutlu Türkçe konuşana'." ifadelerini kullandı.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Dilara Öztürk de bu videoyu çekeceklerini öğrenince sınıfça çok heyecanlandıklarını, kendisinin de görev almak istediğini anlatarak, "Herkesin 'Ne mutlu Türkçe konuşana' etiketiyle videolarını bekliyoruz. Böyle bir şekilde farkındalık yaratabileceğimizi düşündük çünkü yabancı kelime kullanımı herkeste çok yaygın bir şekilde. Her yerde çok kullanılıyordu, bu şekilde bir farkındalık yaratıp Türkçe konuşulabilir diye düşündük." dedi.

Kaynak: AA