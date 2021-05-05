Öğrencilerden TÜBİTAK başarısı
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Öğrencilerden TÜBİTAK başarısı

Öğrencilerden TÜBİTAK başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. BEÜ fakülteleri tarafından yapılan 47 araştırma projesi başvurusunun 26'sı destek almaya hak kazandı.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi, öğrencilerin proje kültürü kazanabilmesi ve iş hayatına girmeden önce proje deneyiminin olmasını amaçlayan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020 yılı 2. döneminde kabul edilen projelerin 15'i Mühendislik Fakültesi, 4'ü Ereğli Eğitim Fakültesi, 4'ü Fen-Edebiyat Fakültesi ve 3'ü ise Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, "2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılının ilk yarısında Bülent Ecevit Üniversitesinden 7 başvuru yapılmış, 4 proje destek almaya hak kazandı. 2020 yılı ikinci döneminde ise üniversite öğrencileri tarafından TÜBİTAK'a yapılan başvuru sayısı 7 kat artarak 47'ye ulaşmış, başarı oranında ise 6 kat artış görülerek güzel bir başarıya imza atılmış oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilere teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilme imkanı tanınması açısından TÜBİTAK destekli projelerin önemine değindi ve öğrencileri geliştirme ve araştırmaya teşvike yönelik her türlü desteğin sunulduğunu ifade etti. Bilimsel ve akademik proje kapsamındaki başvuruların sayıca ve nitelik olarak artırılması, ülkemizin bilim kalitesine katkı sağlama yönündeki hedefinde hızla ilerlediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Çufalı, öğrenci odaklı yönetim anlayışımızla birlikte öğrencilerimize her türlü desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirterek, projeleriyle bilim dünyasına katkı sunan öğrencileri ve danışman hocaları tebrik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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