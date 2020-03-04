Öğrencilerden TSK'ya destek

04.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:37

Sivas'ın Kangal ilçesinde KYK öğrencileri düzenledikleri etkinlikle TSK'ya destek verdi.



Kangal KYK Hasan Yılmaz Kız Yurdu öğrencileri, Bahar Pınarı Harekatı dolayısı ile Suriye'de terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına destek vermek için yurt bahçesinde ışıklarla TSK yazarak, Türk bayrağı açtı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. - SİVAS

Kaynak: İHA