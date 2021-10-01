Öğrencilerden Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya teşekkür plaketi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Ali Fakı İlkokulu öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya, okula verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Ali Fakı İlkokulu'na ziyarette bulunan Kaya, okul müdürü Şerafettin Bayındır, okul öğretmeleri ile öğrenciler tarafından karşılandı.

Kaya, öğrencilerin modern, temiz ve güvenli bir ortamda huzurlu bir şekilde ders yapmalarını sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Okul müdürü Bayındır da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasından ötürü Kaya'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından okul öğrencileri tarafından Kaya'ya plaket takdim edildi.