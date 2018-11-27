Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

Samsun'da eğitim veren özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler tarafından "Yolları aştık park yaptık" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir ilkokulun bahçesine oyun parkı kazandırılacak.

Projeyi hazırlayan öğrenciler Boran Mertan, Ahmet Emre Tayinci ve Mertcan Koloğlu ile okul idarecisi Serhat Batı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

İkiz, projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, "Öğrencilerimizin bu yaşta böylesi güzel bir projeye imza atmaları gelecek adına umut verici. Kendilerini kutluyorum. Havza Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Öğrenciler daha sonra Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şefi Bayram Saraç ile 100. Yıl İlkokul'unu ziyaret ederek, okul müdürü Hakan Aydın ile görüştü parkın kurulacağı alanı inceleyerek eksikleri tespit etti.

Öğrenciler, proje kapsamında ayrıca okula spor malzemesi temin edecek.