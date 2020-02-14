Öğrencilerden sonra bu kez onlar ziyarette bulundu

14.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:38

Ekip ziyaretinde, şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramayı anlatımlar eşliğinde hayranlıkla incelediler.

'Şehrim Benim Evim' projesi kapsamında ilimizdeki ortaokullarda okuyan 5.sınıf öğrencileri yaşadıkları ilin tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'na ziyarette bulunmuşlardı. 2019 yılında 5 bin 200 öğrencinin ziyarette bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'na projeyi yürüten Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi de teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da hazır bulundu. Ekip, yaptıkları katkılardan ve öğrencileri anıtta en iyi şekilde ağırlamalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Daire Başkanı Fırat Özcan da proje kapsamına dahil olduklarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bir de Onlar Dinlediler

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibinin teşekkür hediyesinden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve ziyaretçi akınına uğrayan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nda bu kez de ekip dioramayı anlatımlar eşliğinde hayranlıkla incelediler. Ulu önder Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının kurtuluş mücadelesi ve Manisa halkının Çanakkale'de gösterdiği mücadeleye şahitlik eden ekip, kendilerine verilen bilgileri dikkatlice dinlediler.

Kaynak: Bültenler