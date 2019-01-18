Öğrencilerden Servis Şoförüne Karne

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu okulu öğrencisi bir grup servis şoförü Abdullah Bodur'a hazırlamış oldukları karneyi verdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yarıyıl tatili dolayısıyla ilginç bir çalışma yaptı. Sabah saatlerinde karne almak için okula gelen 1, 2, 3'üncü sınıf öğrencileri daha önce hazırladıkları karneyi kendilerini okula taşıyan servis şoförü Abdullah Bodur'a verdi. Hazırlanan karne de Abdullah Bodur'a 100 puan veren öğrenciler, davranış notu bilgisinde, "Gecikmediğin için, bizim evimizden alıp okula götürdüğün için, bize iyi davrandığın için, kısacası tüm davranışların için. Kısacası tüm davranışlarınız için" ifadelerine yer verdi. Öğrenciler sürücü takdir belgesinde ise, "İyi bir şoför olduğunuz için bu belgeyi almayı hak ettiniz" dedi.

27 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle anlamlı güzel bir hediye aldığını Abdullah Bodur: , "Çocuklar bana belge hazırlamışlar hepsi teşekkür etmiş ve tam not vermişler. Trafik kurallarına uyduğumuz, onlara iyi davrandığımız için. Ayrıca davranış notu da vermişler. Öğretmen olmasak da bizde onlara karşı elimizden geldiği kadar trafik kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Topluma karşı örnek bir şoför olmaya gayret ediyoruz. Bana öğrencilerimiz hepsi de tam puan vermiş. Para verseler bu kadar sevinmezdin. Çok duygulandım. Beni çok gururlandırdılar. Hepsine bu düşünceli davranışlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şoför ile röportaj

-Öğrencilerden görüntü

-Öğrenci ile röportaj

-Servis aracı ve öğrencilerden görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ANKARA,

Kaynak: DHA