Öğrencilerden şehit babasına bayram ziyareti

11.08.2019 17:17

Elazığ'da üniversite öğrencileri, şehit Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın Babası Ömer Salgar'ı evinde ziyaret edip bayramını kutladı.

Kredi Yurtlar Kurumu Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın babası Ömer Salgar'ı evinde ziyaret ederek, bayramını kutladı. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren,Yurt Müdürü Kayahan Topal ve öğrenciler katıldı. Şehit için Fatiha okuyup dua eden öğrenciler,Kurban Bayramı'nda hem aile hasretini giderdi hem de eşi de 2014 yılında vefat eden şehit babasının elini öperek hayır duası aldı.

Öğrencilerin, kendilerini ziyaret ettiğimi belirten şehidin kız kardeşi Gizem Salgar Bakır, bu güzel günde özellikle babasının mutlu olduğunu belirterek kendilerini ziyaret eden herkese teşekkür etti.

Şehitlik makamının peygamberlikten sonra en üst mertebe olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, yaşanan bu acı olayın ardından Şehit Muammer Faruk Salgar'ın ailesini üniversite öğrencileri ile birlikte ziyaret ettiklerini ifade ederek "Şehidimizin ailesi sadece onun değil tüm milletimizin ailesidir. Şehit babasını bayram gününde yalnız bırakmak istemedik ve öğrenci kardeşlerimizle birlikte hayır duasını aldık. İlimize kazandırılan gençlik merkezlerinden birine şehidimizin adını vermiştik, inşallah yakın zaman içerisinde ailemizi burada misafir edecek güzel bir anma programı gerçekleştireceğiz. Ben bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyor, kederli ailemize Allah'tan sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencisi Pakistan'lı Majid Yusufzai ise "Bizler Kurban Bayramı'nda ailelerimizin yanına gitmedik. Burada kalan arkadaşlarla birlikte şehit ailelerine gidip onların bayramını kutlayalım dedik. Bundan dolayı arkadaşlarla buraya gelip, bayramlarını kutladık" ifadeleri kullandı.

Öğrencilerden Ahmet Can da, "Ailem Trabzon'da ve ben bayramda onların yanına gidemedim. Bizler de arkadaşlarla beraber şehit ailesine bayramlaşmaya geldik. Bugün bir şehit ailesini ziyaret ederek onların bir nebze de olsa evlat hasretini gidermek için burada buluştuk. Tabi biz bugün rahat bir yaşam sürüyor veya hayatta kalıyorsak her şeyi şehitlerimize borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA