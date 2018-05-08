Öğrencilerden "Şehidime Bir Kitap da Benden" Kampanyası

Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, okullarında açılan ve Şehit Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç'ın isminin verildiği kütüphaneyi zenginleştirmek için "Şehidime Bir Kitap da Benden" isimli kitap toplama kampanyası başlattı.

Okul Müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda "Z Kütüphanesi" oluşturulduğunu ve Şehit Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç'ın isminin verildiği kütüphanenin açılışını Sivas Valisi Davut Gül'ün gerçekleştirdiğini anımsattı.

Kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktaran Öcalan, "Ortaya çıkan bu güzel

ve değerli çalışma ile okulumuz öğrencilerinin kütüphaneye olan ilgisini arttı. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları konusunda güzel sonuçlara ulaştık ve öğrencilerimizle birlikte dersten arta kalan sürede kitap okuyoruz." dedi.

Öcalan, projeyle şehitlerin adının bu şekilde yaşatıldığını ve onlara minnet borcunun bir nebze de olsa ödendiğini ifade ederek, "Kütüphanemizi daha da zenginleştirmek için

okulumuz adına öğrencilerimiz 'Şehidime Bir Kitap da Benden' adı altında kitap toplama kampanyası

başlattı. Tüm velilerimizden ve Sivas halkından kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.