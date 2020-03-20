Öğrencilerden sağlıkçılar için klip
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İnegöl, Yenice, Bursa

Öğrencilerden sağlıkçılar için klip

Öğrencilerden sağlıkçılar için klip Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulunda okuyan öğrenciler ve velileri, fedakarca çalışan sağlıkçılara destek için klip çekti.

20.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:45
Öğrencilerden sağlıkçılar için klip

Öğrencilerden sağlıkçılar için klip

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulunda okuyan öğrenciler ve velileri, fedakarca çalışan sağlıkçılara destek için klip çekti.

Korona virüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılara Türkiye genelinde büyük destek var. Dün gece Türkiye genelinde saat 21.00'de sağlıkçılara destek ve moral vermek için herkes evlerinden alkış tuttu. Sağlıkçılara bir destek de Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulunda okuyan öğrenci ve velilerden geldi. "Siz bizim için oradasınız, biz sizin için evdeyiz" sloganıyla öğrenciler tarafından çekilen video herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrencilerden sağlıkçılar için klip

Kaynak: İHA

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Öğrencilerden sağlıkçılar için klip

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