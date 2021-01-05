Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti
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Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

05.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:02
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

Düzce Üniversitesi (DÜ) Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, pandemiye karşı yoğun çalışma temposu ile mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, pandemiye karşı yoğun çalışma temposu ile mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunun yaklaşık bir yıl boyunca Kovid-19 virüsüne karşı cansiperane mücadele veren DÜ Hastanesi çalışanlarını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, gösterdikleri özverili çalışmalar için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim ettiği kaydedildi.

Geleceğin doktorlarının bu süreçte hem fiziki hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına destek olmak istedikleri ifade edilen açıklamada, pandemi önlemlerine karşı herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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