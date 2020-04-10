Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek Amasya'da bir ilkokul öğrencileri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek bir yandan için pasta börek yaparken bir yandan da mektup yazıp, moral videosu çekti.

Amasya'da bir ilkokul öğrencileri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek bir yandan için pasta börek yaparken bir yandan da mektup yazıp, moral videosu çekti.

Amasya Serdar Zeren İlkokulu öğrencileri evlerinde vakit geçirirken toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etmek istedi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğrencilerin evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları pasta, börek, dolma, gibi yiyecekleri ve sağlık çalışanları için yazdıkları mektupları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına teslim etti.

Kösterelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlık çalışanlarını birer kahraman olarak gördüklerini, bu süreçte onlara destek olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Evlerinde bulunan velilerimiz ve öğrencilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak sağlık çalışanları için küçük bir ikram hazırlamak onlara yapmış oldukları bu fedakarca çalışmalarından dolayı minnetlerimizi belirtmek istiyoruz, düşüncesiyle bizlere başvurdular. Bizlerde Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımızla bugün sözleştik, evlerde yapmış oldukları pasta, börek, çörek gibi gıdaları ve hazırlamış oldukları mektupları sağlık çalışanlarımıza teslim ettik. Burada görmüş oluyoruz ki sağlık çalışanlarımızın zaman geçtikçe toplumun herkesimin de daha da çok destekçi buluyor." diye konuştu.

Hastane hemşirelerinden Salih Altur da, öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz tarafından bize gönderilen hediyeler için çok teşekkür ederiz, teslim aldık. Sizlerden tek isteğimiz evinizde kalın." dedi.

Kaynak: AA