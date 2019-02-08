Öğrencilerden Resim Sergisi

Tatvan Dumlupınar Ortaokulu ve Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri, resim sergisi açtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Genç Umutlar" projesi çerçevesinde açılan sergi, ilgi gördü.

Programın sonunda öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, programda yaptığı konuşmada, çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA