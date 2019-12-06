Öğrencilerden 'Renkli Umutlar Projesi'

06.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:41

SUBÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, renkli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Sapanca İlkokulu'nun minik öğrencileriyle duvarları ve merdivenleri renklendirdiler.

Sosyal sorumluluk projesinin amacını okulu öğrenciler ve veliler için daha çekici ve cazip hale getirmek olarak belirleyen Melis Uyanık, Duygu Bozan, Sevinç Döz isimli öğrenciler projelerini, Okul Aile Birliği'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Dede'nin, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Serpil Çiğdem'in desteğiyle; Sapanca İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte çalışarak gerçekleştirdiler.

Çevre Bilinci Paylaştık

Projeyi geliştiren öğrencilerden Sevinç Döz, "Niyetimiz öğrencilerin kendilerini okulun bir parçası olarak görmelerini sağlamak ve onlara yaşadıkları çevreyi daha güzel ve daha temiz bir hale getirebileceklerini göstermekti, çevreyi koruma bilincini oluşturmaktı." şeklinde konuşurken, Duygu Bozan da, "Böylece minik kardeşlerimizin görsel, zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişmelerine katkı sağlayarak, kendilerine sağlanan imkânları korumaları ve doğru kullanmaları konusunda bilinçlendirme yapmaya çalıştık." dedi.

Boyama etkinliğinden sonra çocuklarla birlikte çevre kirliliğiyle ilgili animasyon film izlediklerini belirten Melis Uyanık ise insanın elleriyle güzelleştirdiği çevreyi koruyacağını ve temiz tutacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler