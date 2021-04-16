Öğrencilerden polis haftası sürprizi
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Öğrencilerden polis haftası sürprizi

Öğrencilerden polis haftası sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler, hazırladıkları mektuplarla polislere sürpriz yaptılar.

Kahramanmaraş'ta minik öğrenciler, hazırladıkları mektuplarla polislere sürpriz yaptılar.

Yahya Kemal ilkokulu öğrencileri, Polis Haftası münasebetiyle polislere sürpriz hazırladılar.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nu Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fatma taş, Sınıf Öğretmeni Hülya Özkaracadağ ve minik öğrenciler makamında ziyaret ettiler.

Minik öğrenciler, yazmış oldukları mektupları polislere ilettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ziyarette bulunan öğrencilere hediyeler vererek onları makamından uğurladı. - KAHRAMANMARAŞ

Öğrencilerden polis haftası sürprizi
Öğrencilerden polis haftası sürprizi
Öğrencilerden polis haftası sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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