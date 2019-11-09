Öğrencilerden örnek hareket

09.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:17

Öğrenciler tarafından temin edilen gıda kolileri, yoksullara verilmek üzere Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi yetkililerine teslim edildi.



öğrenciler, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine destek oldu. Yeşilyurt ilçesi Sümer İlkokulu öğrencileri, 35 adet gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yeşilyurt Kızılay şubesi yetkililerine teslim ettiler.



Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr Dilek Korkmaz da toplanan yardım kolilerinden dolayı okul müdürü Şükrü Devecioğlu ile birlikte tüm sınıfları gezerek, Kızılay gönüllüsü yardımsever öğrencilere teşekkür etti. Korkmaz, yardımlaşma bilincinin İlkokuldan itibaren yerleşmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Ayrıca şube yönetimi tarafından Kızılay gönüllüsü okul yöneticisi ve öğretmenlerine Kızılay rozetleri takıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA