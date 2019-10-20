Öğrencilerden örnek davranış

20.10.2019 16:27

Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu öğrencileri, ikinci el eşyaları toplayarak temizledikten sonra giysi kumbarasına bağışladılar.



Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri yardım kampanyası düzenleyerek ikici el eşya topladılar. Topladıkları eşyaları aileleri ile birlikte yıkayan ve temizleyen öğrenciler, kıyafetleri daha sonra Düzce Belediyesi'ne ait olan kullanılmış giysi ve ayakkabı kundurasına bağışladılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA