Öğrencilerden Örnek Davranış

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dört genç yolda buldukları parayı polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Bu sabah ilçenin Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yürüyen Kadir Keflioğlu, Soner Okuyar, Resul Gedik ve Emre Yılmaz isimli gençler, yerde açıkta duran 2 bin 120 lirayı fark etti.

Gençler buldukları parayı Şebinkarahisar İlçe Polis Merkezi Amirliği görevlilerine tutanak karşılığı teslim ettiler.

Kadir Kefelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, parayı kaybeden kişinin ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle hareket ettiklerini, bu nedenle de polise teslim ettiklerini söyledi.

Öte yandan Şebinkarahisar İlçe Polis Merkezi Amirliğince isminin açıklanmasını istemeyen paranın sahibinin tespit edildiği ve meblağın kendisine teslim edildiği öğrenildi.