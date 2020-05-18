Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
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Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından lise ve üniversite adaylarına yönelik düzenlenen online deneme sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
18.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:08

Osmangazi Belediyesi tarafından lise ve üniversite adaylarına yönelik düzenlenen online deneme sınavlarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Hafta sonunda düzenlenen LGS, TYT ve AYT deneme sınavlarına toplam 2 bin 955 öğrenci katıldı. Öğrenciler, online deneme sınavları sayesinde bilgilerini test ederken, sınav tecrübesi de edindi.

Osmangazi Belediyesi'nin 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 20 Haziran'da yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için düzenlediği online deneme sınavları serisinin ilki bu hafta sonu yapıldı. Korona virüs salgını sebebiyle okulları kapanan ve uzaktan eğitim ile evde sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen online LGS deneme sınavına ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen online TYT ile AYT deneme sınavlarına ilgi büyük oldu. 16 Mayıs Cumartesi saat günü düzenlenen online LGS deneme sınavına bin 35, 17 Mayıs Pazar günü yapılan online TYT ve 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen online AYT deneme sınavlarına ise bin 920 olmak üzere toplam 2 bin 955 öğrenci katıldı. Öğrenciler sınavlar sayesinde bilgilerini sınama imkanı buldu.

Online deneme sınavları 23-24 Mayıs, 30-31 Mayıs ile 6-7 Haziran ve 13-14 Haziran tarihlerinde devam edecek. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler, www.osmangazi.bel.tr adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, her sınav sonrası saat 16.00'da soruların çözümlerinin anlatıldığı videoyu Osmangazi Belediyesi'nin web sitesinden izleyebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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