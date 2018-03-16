Öğrencilerden, Okullarına İsimleri Verilen Şehitlere Ziyaret

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, öğrenciler, okullarına isimleri verilen şehitleri, kabirleri başında ziyaret ederek dua etti.

Şehit Onur Yaman İlkokulu ve Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehitliğe giderek dua etti. Okullarına isimleri verilen Onur Yaman ve Sefa Tiftik'in mezarını da ziyaret eden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitler Onur Yaman ve Sefa Tiftik'in aileleri de böyle güzel ve anlamlı bir organizasyona imza atan öğrencilere teşekkür etti.