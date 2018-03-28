Öğrencilerden, Okullarına Adı Verilen Şehidin Kabrine Anlamlı Ziyaret

Gültepe Şehit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "İzmir'in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" kapsamında, okullarına adı verilen Şehit Zilani Çelik'in kabrini ziyaret ettiler.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kur-an'a Hizmet Derneği arasında yürütülen protokolle "İzmir'in Manevi Kandilleri Ziyaretleri" programı sürüyor. Bu kapsamda, Araştırmacı Yazar Bünyamin Ertekin'in rehberliğinde ilk olarak Kadifekale Hava Şehitliğini gezen Gültepe Şehit Zilani Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sonra da okullarına adı verilen Şehit Zilani Çelik'in kabrini ziyaret ettiler. 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit düşen Zilani Çelik'in kabri başında Kur-an'ı Kerim okundu. Okul Müdürü Kadir Kahya ile birlikte dua eden öğrencilere, rehberleri tarafından şehidin hayatı hakkında bilgiler verildi. Ardından Kadifekale Mescidi, bazı türbe ve camilere ziyaretler devam etti. - İZMİR