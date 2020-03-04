Öğrencilerden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyaret
Mezitli Ortaokulu öğrencileri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.
Mezitli Ortaokulu öğrencileri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.
Öğrenciler, meslekleri tanımaya yönelik yaptıkları ziyaretler kapsamında Tarhan'la buluşarak belediye başkanlığı ve ilçenin yönetimi hakkında bilgi edinme şansı yakaladı.
Başkan Tarhan, öğrencilere şu ana kadar yapılan ve ileride hayata geçirilecek hizmetler hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA