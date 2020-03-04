Öğrencilerden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyaret
Haberler » Güncel » Öğrencilerden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyaret - Haber

Öğrencilerden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyaret

Mezitli Ortaokulu öğrencileri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

04.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:12
Öğrencilerden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ziyaret

Ortaokulu öğrencileri Mezitli Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, meslekleri tanımaya yönelik yaptıkları ziyaretler kapsamında Tarhan'la buluşarak belediye başkanlığı ve ilçenin yönetimi hakkında bilgi edinme şansı yakaladı.

Başkan Tarhan, öğrencilere şu ana kadar yapılan ve ileride hayata geçirilecek hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler